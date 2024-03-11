Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Перенджиев счел теневой игрой Шольца «круговой обмен» ракетами для Украины

Эксперт Перенджиев счел теневой игрой Шольца «круговой обмен» ракетами для Украины

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал «Звезде» информацию, «круговом обмене» ракет Taurus для ВСУ, предложенную министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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