Эксперт Перенджиев счел теневой игрой Шольца «круговой обмен» ракетами для Украины

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал «Звезде» информацию, «круговом обмене» ракет Taurus для ВСУ, предложенную министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
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