RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    В след уходящему поеду: могли и успеть.В «Факеле» заявил...
  • Виталий
    Ни что не мешает сократить осенний период месяц и не играть чуть ли в Новый год. Вообще идея перехода на осень-весна ...Бышовец: система ...
  • Валентин Воробьев
    Спортсмен в нейтральном статусе... как его следует понимать? Космополит и ноль, сколько он ни удачно будет выступать ...Депутат ЕП Уоллес...

Путин заявил, что российская оборонная промышленность набирает обороты

Путин заявил, что российская оборонная промышленность набирает обороты

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная оборонная промышленность набирает обороты. «Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — приводит его слова журналист Павел Зарубин в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх