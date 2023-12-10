Путин заявил, что российская оборонная промышленность набирает обороты

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная оборонная промышленность набирает обороты. «Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — приводит его слова журналист Павел Зарубин в Telegram.
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