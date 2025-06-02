Тихонов: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Нехрен им делать в Госдуме»

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес Светланы Журовой, Ирины Родниной и Николая Валуева — бывших спортсменов, которые в настоящее время являются депутатами Госдумы.
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