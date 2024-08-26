Константин Самарин

Я далеко не поклонник киевского режима. Но честно говоря, меня удивляют двойные стандарты российских журналистов: когда Киев наносит рактные удары по российским городам, ВСУ журналисты гневно обвиняют в повреждении мирной инфраструктуры российских городов. Но, когда российские ВС оставляют без сыета и воды жителей того-же Житомира, это приподносится с гордостью за российскую армию.