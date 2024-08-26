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Житомир остался без воды и электричества после ракетного удара

Житомир остался без воды и электричества после ракетного удара

Global Look Press/Mykola Tys/Keystone Press Agency Украинский город Житомир оказался обесточен, а также остался без воды.

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Комментарии
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Константин Самарин
Я далеко не поклонник киевского режима. Но честно говоря, меня удивляют двойные стандарты российских журналистов: когда Киев наносит рактные удары по российским городам, ВСУ журналисты гневно обвиняют в повреждении мирной инфраструктуры российских городов. Но, когда российские ВС оставляют без сыета и воды жителей того-же Житомира, это приподносится с гордостью за российскую армию.
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