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Царьград

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Молдавский министр заявил о запрете на вино из сортов "Изабелла" и "Лидия"

Молдавский министр заявил о запрете на вино из сортов "Изабелла" и "Лидия"

Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску сообщил, что вступление в ЕС лишит страну возможности производить вино из сортов "Лидия" и "Изабелла".

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