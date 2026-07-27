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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Рубина» и «Спартака» Зотов – игрок ФК «10» комика Мусагалиева. Ранее клуб подписал экс-нападающего «Химок» Кухарчука

Бывший полузащитник « Рубина » Александр Зотов – игрок ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. Клуб объявил о подписании 35-летнего хавбека.

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