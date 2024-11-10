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«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе»

«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе»

«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» М. Т. Калашников 333333; " data-record-type="106" data-bg-color="999999;">Источник: ИА «Сусанин» 10 ноября 2024 ПРЕДПОСЫЛКИ Почему эту работу государственной важности поручили Ижевскому мотозаводу?Во-первых, за 15 лет своей деятельности (с 1933 по 1948 год) Ижевский мотозавод дважды достойно справился с ответственными правительственными заданиями.

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