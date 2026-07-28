Прослужит 25 лет: Росатом представил новый остановочный павильон из композита

Его можно оснастить электронным табло, видеонаблюдением и Wi-FiООО «Центр Полимерных Композитов» (входит в Росатом) разработало современный композитный остановочный павильон, рассчитанный на длительную эксплуатацию и интеграцию в концепцию «Умный город», сообщает пресс-служба Росатома.