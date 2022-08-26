7дней.ru

105 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Она мне очень нравится«Вот это вид сзад...
  • Николаевна
    Всё понятноУже с 26 августа:...
  • лина любимцева
    Балабол. Деньги зарабатывает... Хоть бы Диану с тогда еще детьми не порочил.Телохранитель тра...

Пошел на жертвы: как Михаил Пореченков сбрасывал 25 килограммов

Пошел на жертвы: как Михаил Пореченков сбрасывал 25 килограммов

Актеру пришлось нелегко. Михаил Пореченков Кадр из фильмаПрофессию актера вполне себе можно назвать героической – и не только потому, что артистам довольно часто приходится выполнять рискованные трюки, чтобы на экране все выглядело натурально.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх