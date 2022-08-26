Пошел на жертвы: как Михаил Пореченков сбрасывал 25 килограммов

Актеру пришлось нелегко. Михаил Пореченков Кадр из фильмаПрофессию актера вполне себе можно назвать героической – и не только потому, что артистам довольно часто приходится выполнять рискованные трюки, чтобы на экране все выглядело натурально.
Актеру пришлось нелегко. Михаил Пореченков Кадр из фильмаПрофессию актера вполне себе можно назвать героической – и не только потому, что артистам довольно часто приходится выполнять рискованные трюки, чтобы на экране все выглядело натурально.
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