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ИА Регнум

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Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву дронов

Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву дронов

Силы противовоздушной обороны сбили 16 летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом 12 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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