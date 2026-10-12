Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву дронов

Силы противовоздушной обороны сбили 16 летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом 12 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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