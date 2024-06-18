Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это значит

Знаки зодиака часто говорят о людях больше, чем они сами. Даже если в это не особо верится, из любопытства можно сравнить свой характер с характером знаменитостей, которые родились с вами примерно в одно время.
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