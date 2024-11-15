Очень грязный: специалисты рассказали о состоянии воздуха в Омске. В октябре наблюдались выбросы сероводорода, оксида углерода и диоксида серы.
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Очень грязный: специалисты рассказали о состоянии воздуха в Омске. В октябре наблюдались выбросы сероводорода, оксида углерода и диоксида серы.