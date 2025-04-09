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Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»

Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»

Последние несколько десятилетий самая северная точка суши оставалась спорной. Неоспоримым обладателем этого статуса до 1978 года являлся островок Каффеклуббен в 33 километрах от северной оконечности Гренландии мыса Моррис-Джесуп.

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