Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»

Последние несколько десятилетий самая северная точка суши оставалась спорной. Неоспоримым обладателем этого статуса до 1978 года являлся островок Каффеклуббен в 33 километрах от северной оконечности Гренландии мыса Моррис-Джесуп.
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