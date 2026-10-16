Собрание народа Приднестровья созывается в Тирасполе 23 октября. В 12 часов на площади Суворова население сможет высказаться по поводу экономического давления Кишинева на непризнанную республику.
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