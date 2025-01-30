Подведены итоги Рождественского этапа конкурса творчества ´От Рождества до Пасхи´.

Традиционно в канун Рождества и Пасхи отдел религиозного образования и катехизации совместно с управлением по образованию Бобруйского горисполкома для учащихся учреждений образования и воспитанников воскресных школ приходов организует конкурс творчества ´От Рождества до Пасхи´.
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