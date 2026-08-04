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Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей: «Добро пожаловать в семью!»

Чилийский « Коло-Коло » объявил о подписании контракта с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей.  «Возинья подписал контракт и официально стал игроком клуба.

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