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Джошуа Ван ответил на вызов Максума: «Будь осторожнее с желаниями»

Американский боец UFC Джошуа Ван ответил на вызов Азата Максума, который тот бросил ему после победного дебюта в промоушене: Джошуа опубликовал послание в Instagram, по всей видимости адресованное Максуму: «Будь осторожнее со своими желаниями.

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