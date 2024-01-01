День в истории. «Зовите меня просто — Ильич!» 19 декабря традиционно отмечается день рождения Леонида Ильича Брежнева Хотя строго говоря, по современному календарю он родился не 19 декабря 1906, а 1 января 1907 года.
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