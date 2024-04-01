Дипломат Гаврилов: агрессия НАТО в отношении России грозит деградацией в Европе

Отношения НАТО и России сильно ухудшились. Агрессивная политика коллективного Запада спровоцирует кризис в странах Европы, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.