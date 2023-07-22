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Июль, вероятно, станет самым теплым месяцем за всю историю наблюдений

Июль, вероятно, станет самым теплым месяцем за всю историю наблюдений

Июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем в мире за «сотни, если не тысячи лет», заявил ведущий климатолог НАСА Гэвин Шмидт, сообщает «phys.

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