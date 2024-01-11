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Аделаида (WTA). 1/2 финала. Александрова сыграет с Остапенко, Касаткина встретится с Пегулой

Екатерина Александрова сыграет с Аленой Остапенко. Adelaide International Аделаида, Австралия 8 – 13 января 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Екатерина Александрова (Россия)  Алена Остапенко (Латвия) Дата проведения 12 января, 08.

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