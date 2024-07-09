Изучающие семейную историю жители Молжаниновского могут воспользоваться сервисом Главархива

Главархив Москвы разработал сервис, где опубликованы оцифрованные документы прошлых веков. Как сообщила пресс-служба Главархива, новый сервис будет особенно интересен и полезен для тех, кто интересуется своей родословной К тому же, на помощь исследователям генеалогии приходит искусственный интеллект.