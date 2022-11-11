Девять обвиняемых по делу о закупке бланков для паспортов предстанут перед судом

Антикоррупционная прокуратура сообщила 11 ноября, что завершила расследование против девяти человек, фигурирующих в расследовании дела о нарушениях, допущенных Агентством госуслуг и госпредприятием Registru при закупке новых бланков для паспортов.
Антикоррупционная прокуратура сообщила 11 ноября, что завершила расследование против девяти человек, фигурирующих в расследовании дела о нарушениях, допущенных Агентством госуслуг и госпредприятием Registru при закупке новых бланков для паспортов.
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