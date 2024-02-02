“Отец” всех монстров серии Silent Hill, Масахиро Ито, работал над Silent Hill: The Short Message...

“Отец” всех монстров серии Silent Hill, Масахиро Ито, работал над Silent Hill: The Short MessageВ коротком сообщении в бывшем Twitter (X) Масахиро Ито сообщил, что он является дизайнером монстров для Silent Hill: The Short Message — free-to-play проекта для PS5Читать дальше → источник.