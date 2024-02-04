Хуснуллин: семейная ипотека в России будет продлена

Семейная ипотека в России будет продлена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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