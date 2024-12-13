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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google и Samsung показали XR — прямого конкурента Vision Pro Google всерьез включилась в гон...

Google и Samsung показали XR — прямого конкурента Vision Pro Google всерьез включилась в гон...

Google и Samsung показали XR — прямого конкурента Vision ProGoogle всерьез включилась в гонку за рынок носимых компьютеров, представив Android XR – новую платформу для технологий дополненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной реальности (MR).

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