Тысяча крымских казаков приняла участие в СВО

Около тысячи казаков приняли участие в специальной военной операции за весь период её проведения. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», помощник главы Крыма Антон Сироткин.
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