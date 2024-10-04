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Крымское информационное агентство

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Тысяча крымских казаков приняла участие в СВО

Тысяча крымских казаков приняла участие в СВО

Около тысячи казаков приняли участие в специальной военной операции за весь период её проведения. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», помощник главы Крыма Антон Сироткин.

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