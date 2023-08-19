"Так подставить страну!". Сатановский "наехал" на Генштаб и Герасимова

Владимир Чернявский На мой взгляд нет тут никакого конфликта. Конечно дело в осведомленности, но не в ее направленности, а в ее степени. Ну и что может знать какой-то спец по Востоку, насколько я понимаю не очень-то и нужный даже в этой сфере, хотя и имеющий какие-то звания и регалии, ну и непомерно раздутый гонор? Какие такие сведения у него есть и могут ли они вообще быть у него? Он даже общедоступными оперировать не может и о Козьме Пруткове только слышал. Вот отчего бы ему не взять да и не глянуть в корень - речь ВВП на ГА ООН в 2015г.? А это помогло бы понять и прочувствовать стратегические задачи России, вообще конечную цель, которая на все времена и для всего Мира. А тут меж делом и тема раскрывается, так сказать, побочный эффект: не вписывается в эту тему так называемая "избранность" той нации, к которой эти фигляры и принадлежат. Вот здесь и собака порылась. Они могут нравиться только под руководством эмоций, причем довольно низменных, которые они и насаждают в обществе с помощью ЦТ. Однако, если же он все это понимает, то он - враг.

ВЧ Владимир Чернявский А если посмотреть на результаты первого этапа операции с иной точки зрения? Она несколько цинична, но без здорового цинизма никак не обойтись, если не уподобляться страусу. Любая война допускает потери, а с цинизмом ясно, что она их подразумевает. Так вот: начало было мощным, но ровно настолько, чтоб лишить врага многих его возможностей. Т.е. разведка была на высоте. Не понятно, откуда взято, что обманулись с населением. На это вообще ставка не делалась. Почему? Потому-что не та сила, это население, чтоб на него ставку делать. Не вилами воюют сейчас. А наши показали, что даже и не танками. (Читал где-то, что войны тоже как и техника на поколения делятся. Так вот, укры воюют в 4 поколении, наши в 7, вернее 6+. Этот плюс - отсутствие ненависти к врагу. Той ненависти, которая заставляет рушить и уничтожать всех без разбора. Недаром подчеркивается, что наши используют высокоточное оружие и боеприпасы.) Так вот, конечно, было бы неприятно иметь у себя за спиной, на освобожденных территориях, одного-двух обозленных нацика из десяти человек населения. Но что интересно: по новостям так на Урале и в Сибири больше всяких диверсантов вылавливают, чем в Крыму и Мариуполе. В общем 5ти-7ми-10тидневная операция нигде не декларировалась и она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Вся суета вокруг этого - мышиная возня. Есть стратегические цели, а операция на Украине, как и в Нигере или еще где - фрагменты общей картины.