ДЕТИ МИГРАНТОВ ДОВОДЯТ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ

"проблему должны решать их родители, а не школа" - совершенно верно, но только на исторической родине, а не в России

ИМ

Ильдус Мамлеев

А зачем им вообще в школу ходить? Девочкам это не надо, а мальчики просто не могут учиться в средней школе. Почему при этом должны страдать наши дети? Пусть обучаются дома, в своём клане. На высшее образование они не претендуют, так что это уже их выбор, только и всего.