Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ДЕТИ МИГРАНТОВ ДОВОДЯТ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ

ДЕТИ МИГРАНТОВ ДОВОДЯТ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ

Проблемы, озвученные репетитором из Кургана, подтверждают челябинские учителя. Новенькие дети в школьных коллективах существуют обособленно от остальных учеников, и пропасть эта огромна.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Им спецкурсы за счёт бюджета, а нам за свои репетиторы.
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6 час.
Андрей
&quot;проблему должны решать их родители, а не школа&quot;  - совершенно верно, но только на исторической родине, а не в России
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А зачем им вообще в школу ходить? Девочкам это не надо, а мальчики просто не могут учиться в средней школе. Почему при этом должны страдать наши дети? Пусть обучаются дома, в своём клане. На высшее образование они не претендуют, так что это уже их выбор, только и всего.
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4 час.

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