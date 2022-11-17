Строительство 21 века

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Виды отделочных материалов для фасада дома с примерами цен

Виды отделочных материалов для фасада дома с примерами цен

﻿﻿Какой материал лучше выбрать для отделки фасада дома, как долго он прослужит, как сочетается с внешним видом здания и что дешевле? Это один из важнейших вопросов, который интересует владельца дома при выборе материала для отделки фасада дома.

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