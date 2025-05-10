Почему Украина готовится к «дедолларизации» своей экономики

Новость о том, что Украина намерена отвязать свою национальную валюту от американского доллара и привязать ее к евро, почему-то была воспринята в нашей стране весьма легкомысленно, дескать, опять этот Зеленский троллит Трампа с его «вечнозеленым».
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