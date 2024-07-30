MASH: Блогер Митрошина выплатила 96 млн рублей долга и ей разблокировали счета

Таким образом, она погасила свою вторую задолженность, первая была на 120 миллионов.Блогер и 9-процентный совладелец ООО «Инновационные технологии для блогеров» Саша Митрошина выплатила Федеральной налоговой службе (ФНС) 96 миллионов рублей задолженности и ей разблокировали счета, заблокированные в июне.