Трамп и Мерц припугнули Россию новыми санкциями: в Германии удивились спокойному ответу Кремля

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Западные лидеры обрушились с очередными угрозами в адрес России – они пообещали ввести новые санкции, если Кремль не согласится поддержать 30-дневное перемирие, но надавить на Россию не получилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии