Гостевой дом или отель "все включено": что приготовили для туристов в Крыму к лету 2025-го

Тенденции отелейПо данным Российского союза туриндустрии (РСТ), бизнес в Крыму активно выходит из серой в белую зону: многие отдыхающие приезжают на полуостров с запросом на более высокий сервис, благодаря чему качество услуг постоянно растет.