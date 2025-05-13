Гостевой дом или отель "все включено": что приготовили для туристов в Крыму к лету 2025-го

Тенденции отелейПо данным Российского союза туриндустрии (РСТ), бизнес в Крыму активно выходит из серой в белую зону: многие отдыхающие приезжают на полуостров с запросом на более высокий сервис, благодаря чему качество услуг постоянно растет.
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