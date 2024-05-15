Полиция выявила 12 нелегалов на стройке в Кстовском районе

В Нижегородской области во время проверки выявили 12 нелегальных мигрантов.12 трудовых мигрантов-нелегалов на стройке в Кстовском районе Нижегородской области выявили во время проверки, сообщает полицейскиий главк.
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