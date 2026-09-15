Российские военные сорвали ротацию ВСУ на краматорском направлении

Расчёты беспилотных систем в составе российской группировки войск «Юг», вывели из строя четыре пикапа вражеских сил на краматорском направлении в ДНР и предотвратили ротацию подразделений ВСУ на указанном участке фронта, сообщили в Министерстве обороны РФ.