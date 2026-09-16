Актер Андрей Бурковский назвал $30 тысяч суммой для нормальной жизни в Нью-Йорке

Актер Андрей Бурковский в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что тратит на жизнь в Нью-Йорке «приличные» суммы.
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