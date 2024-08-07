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Царьград

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Получал деньги "по почте": Неожиданный поворот в деле генерала из ФТС, который "боролся со взятками"

Получал деньги "по почте": Неожиданный поворот в деле генерала из ФТС, который "боролся со взятками"

В деле генерала из ФТС, который "боролся со взятками" появился неожиданный поворот. Выяснилось, что он получал деньги "по почте".

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