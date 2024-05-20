Европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также сказал, что они помогают: - Европейская комиссия активирует службу спутниковой картографии.
Спецназ иранской армии и КСИР прибыли в место падения вертолета для проведения поисков
Комментарии
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Михаил Васильев
Положим: "Прибыл не В МЕСТО, а НА МЕСТО"!
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10 час.
Eduard
В Европе праздник!
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6 час.
Alex Nемо
Тут вполне понятно почему. Без участия западных спецслужб уронить вертушку главы государства не так-то просто. А следовательно Ирану для сохранения лица придётся ответить. Тем более что под западными спецслужбами будет точно стоять Израиль, который достаточно широко связан с Азербайджаном. Как из трёх вертушек идентичных мог упасть только один? Только если его подсветили для, например, поражения средствами РЭБ. А в какой именно вертушке полетит Раиси могли знать только работники служб безопасности Ирана и Азербайджана! И только кто-то из них мог установить, например, маячок или маркер другого типа для целеуказания.
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4 час.
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