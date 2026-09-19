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Банк Японии поднял ставку до максимума за 31 год

Банк Японии поднял ставку до максимума за 31 год

Банк Японии 18 сентября повысил базовую процентную ставку с 1,00% до 1,25% годовых. Это максимальный уровень ставки японского центрального банка за 31 год.

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