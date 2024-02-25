Город Архангельск попал в Книгу рекордов России

На Набережной Северной Двины команды студенческих отрядов из Поморья и разных уголков России, а также команды школ, садиков и семей города создали 84 снеговикаИз них сложилось число «440» — именно столько лет в этом году, напомним, исполняется Архангельску.
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