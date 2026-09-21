Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня Такую фразу четыре года назад озвучили официально. 21 сентября 2022 года начался этап, который затронул значительную часть российских семей и определил ход кампании на годы вперёд.
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