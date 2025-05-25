И, понимая, какие силы и на каком верху осуществили в свое время "крестопад" даже на сайтах самого Кремля, можно только догадываться, что и на каком уровне произошло сейчас.
Что-то произошло на уровне указания по вертикали
Комментарии
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владимир рябченко
А говорят мы светское государство... А крестоносцы никак не уймутся... Лучше бы похождения "святого" Иллариона с японскими мальчиками осудили... агрессивность религий - исторический факт... начать хоть с крестовых походов, хоть с тёрок у мусульман, хоть с кастовости кришнаитов и пр.
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10 час.
Владимир Морж
дело не в этом. Если на церкви есть крест, то почему на фото или рисунках он исчезает?
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10 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
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10 час.
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