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Кобахидзе советует Макрону сосредоточиться на кризисе в Украине, а не Грузии

Кобахидзе советует Макрону сосредоточиться на кризисе в Украине, а не Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о влиянии России на парламентские выборы в Грузии, призвав его обратить внимание на ситуацию на Украине, где, по его мнению, проблемы более серьезные.

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