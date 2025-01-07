Кобахидзе советует Макрону сосредоточиться на кризисе в Украине, а не Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о влиянии России на парламентские выборы в Грузии, призвав его обратить внимание на ситуацию на Украине, где, по его мнению, проблемы более серьезные.