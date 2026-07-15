❗️Правила раздачи: Порядок получения бесплатного баллонного газа в период ЧС в Крыму - сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с «Крымгазсети» или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природных газом домовладениям; - если по каким-либо причинам этот договор не был оформлен документально, вы можете обратиться в местное управление газового хозяйства – их список есть на официальном сайте «Крымгазсети» (https://crimeagasnet.