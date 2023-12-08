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Депутат Матвейчев: даже в СССР налог на бездетность брали с мужчин, а не с женщин

Депутат Матвейчев: даже в СССР налог на бездетность брали с мужчин, а не с женщин

Введение налога на бездетность в России – это "драконовская" мера по решению демографических проблем, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Во времена СССР женщины хотели детей, а сейчас они строят свою карьеру, бизнес, хотят пожить для себя и т.д. и то что надо водить налог на бездетность  это дело хорошее. Но есть одно но, наши политики и чиновники все разворуют и экти деньги в том числе тоже... Нет ни какого контроля по сбору налогов, черные и серые зарплаты, неконтролируемый рост цен начиная от ЖКХ, продуктов питания, медикаментов, платного образования и т.д. Ратут цены на все, кроме зарплат и пенсий у простого народа... Так что этот налог очередная кормушка для власти...
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