Депутат Матвейчев: даже в СССР налог на бездетность брали с мужчин, а не с женщин

АНГЕЛ АНГЕЛ

Во времена СССР женщины хотели детей, а сейчас они строят свою карьеру, бизнес, хотят пожить для себя и т.д. и то что надо водить налог на бездетность это дело хорошее. Но есть одно но, наши политики и чиновники все разворуют и экти деньги в том числе тоже... Нет ни какого контроля по сбору налогов, черные и серые зарплаты, неконтролируемый рост цен начиная от ЖКХ, продуктов питания, медикаментов, платного образования и т.д. Ратут цены на все, кроме зарплат и пенсий у простого народа... Так что этот налог очередная кормушка для власти...