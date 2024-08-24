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Sikorsky S-42 - транс-тихоокеанский дебют Pan American

Sikorsky S-42 - транс-тихоокеанский дебют Pan American

﻿﻿Продолжение статьи: Sikorsky S-40 — летающий корабль авиакомпании Pan Am Airways самолет 19 ноября 1931 года во время обеда на борту Sikorsky S-40 пилот Чарльз Линдберг передал управление Бэзилу Роу и прошел на корму, чтобы войти в каюту, сидя рядом с самым важным пассажиром корабля, Игорем Сикорским.

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