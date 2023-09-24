Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Форвард «Металлурга» Карпов о 4:5 от «Северстали»: «Должны были выигрывать, где-то удаления нас надломили»

«Хорошее начало было, потом немножко упустили, где-то удаления нас надломили. И соперники забили быстрый гол, игра перевернулась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх