Немецкий журналист заявил, что стал лучше понимать призывы Венгрии к отмене санкций

Сотрудник германского издания Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после общения с председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном начал намного лучше понимать, почему тот призывает снять с РФ санкции, введенные Европейским Союзом.
Сотрудник германского издания Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после общения с председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном начал намного лучше понимать, почему тот призывает снять с РФ санкции, введенные Европейским Союзом.
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