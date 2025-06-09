Житель Смоленска сбил жеребенка и получил компенсацию за разбитый автомобиль

Смолян выиграл суд против племенного завода после ДТП с участием лошадей Житель Смоленской области, попавший в аварию с лошадьми, подал иск о возмещении материального ущерба к АО «Племенной завод Рассвет-Д».
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